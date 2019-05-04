الهايلايتر مستحضر أساسي لمكياج ناجح

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 مايو 2019 07:40 مساءً - دخل الهايلايتر إلى مجموعة مستحضرات التجميل وأثبت أنه من بين العناصر التي لا يمكن للسيدة الاستغناء عنها لمكياج مشرق وجذاب. فبفضل تركيبته اللامعة، يضفي الهايلايتر على البشرة لمسة بريق فتبدو الملامح مشرقة ولافتة.

في ما يأتي أفضل أنواع الهايلايتر التي قدّمتها العلامات التجارية ضمن مجموعات مستحضرات التجميل الخاصة بهذا الموسم.





Wet n Wild MegaGlo Highlighting Powder

يحتل هذا الهايلايتر صدارة المستحضرات التي تختارها النجمات العالميات لمكياج متوهّج ومشرق. وعلى الرغم من أن ثمنه ليس باهظاً فهو ذات تركيبة غنيّة تضفي لمسات ساحرة على مكياجكِ.





Lancôme Starlight Sparkle La Rose a Poudrer

يتميز هذا الهايلايتر بتصميمه الفريد الذي يأتي على شكل وردة مع بتلات مبلّلة بمسحوق مشرق. كل ما عليكِ فعله هو تمرير فرشاة المكياج على البتلات لتحصلي على الكميّة اللازمة لتنيري بها ملامح وجهكِ.



MAC Strobe Cream

استطاع هذا الهايلايتر أن يحقق نسبة مبيعات عالية ما دفع علامة MAC إلى إطلاق 5 درجات إضافية تلبي حاجات مختلف السيدات. يمكنكِ استخدام هذا الهايلايتر كبديل لكريم الأساس عندما لا ترغبين بوضع المكياج ولكنكِ في الوقت نفسه تسعين للحصول على ملامح مشرقة.

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Hourglass Ambient Lighting Palette

تحتوي لوحة الهايلايتر هذه على 3 ثلاث درجات مختلفة تمنح وجهكِ مظهراً متوهّجاً طيلة النهار دون أن تترك أي أثر لامع. بحسب لون بشرتكِ، يمكنك استخدام إما درجة واحدة أو المزج بين الدرجات الثلاثة.





Fenty Beauty Diamond Bomb All-Over Veil

بفضل لونه الفضيّ يمنحكِ هذا الهايلايتر لمسة مضيئة ساحرة وهو يناسب كل ألوان البشرة على اختلاف درجاتها. يأتي بتركيبة اسفنجية أشبه بالهلام ما يجعله يمتزج بسهولة مع البشرة.





Nars Illuminator

بتركيبة سائلة، يمكنكِ وضعه بواسطة اسفنجة رطبة أو بواسطة أصابعكِ. ضعيه على عظام الخد أو الحاجب واحصلي على ملامح وجه مشرقة.