أفضل سيروم طبيعي للتخلص من الهالات السوداء وتجاعيد العينين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 مايو 2019 07:40 مساءً - محيط العين منطقة حساسة جداً ورقيقة من الوجه، لذلك هي معرضة دائماً للإصابة بالهالات السوداء والخطوط الدقيقة، مما يحتم على المرأة إيلاءها العناية الدائمة للحفاظ على نظرات ساحرة وعينين شابتين ومشرقتين. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى طريقة تحضير أفضل سيروم طبيعي للتخلص من الهالات السوداء والخطوط الدقيقة حول العينين.



مكونات السيروم

- نصف ملعقة صغيرة من زيت الكافور.

- كبسولة من الفيتامين E.

- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.



كيفية تحضيره واستعماله

اخلطي كلاً من زيت الكافور وزيت جوز الهند في شكل جيد. من ثم، أضيفي إليهما كبسولة الفيتامين E، وحرّكي الخليط الى أن يصبح سيروم متجانساً.

وقبل الخلود الى النوم، واظبي يومياً على تدليك منطقة حول العينين بالقليل من هذا السيروم، واتركيه حتى صباح اليوم التالي. بعدها، اشطفي وجهك بالماء البارد.



فوائد السيروم

- يساهم في تعزيز الكولاجين في البشرة.

- يعمل على تجديد خلايا البشرة.

- يرطب البشرة في الأعماق ويعيد إليها النضارة.

- يساعد على محاربة التجاعيد والتخلص من الهالات السوداء.

- ينظف البشرة ويعمل على تفتيح لونها.

Advertisements

تابعي أيضاً

بكرات تدليك الوجه ابتكار فعّال للعناية بالبشرة

لبشرة وردية قبل الصيف .. اتبعي هذه الوصفات

أفضل مكون طبيعي لشد وتبييض البشرة