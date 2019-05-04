أصول تطبيق الأظافر الأكريليك في المنزل

طريقة التطبيق:

- بلّلي دائرتين من القطن بمزيل طلاء الأظافر الخالي من الأسيتون، ومرّريها على أظافركِ من أجل إزالة الزيوت أو بقايا طلاء الأظافر القديم. بمعنى آخر، على الأظافر أن تكون نظيفة قبل تطبيق الأظافر الأكريليك. ثمّ اغسلي يديكِ بالماء الدافئ والصابون الناعم.

- قلّمي أظافركِ بشكل تكون قصيرة.

- استخدمي العود الخشبيّ من أجل إرجاع اللحم الميت، المحيط بالأظافر، إلى الوراء. هذه الخطوة ضروريّة جدًّا من أجل ضمان حسن تطبيق الأظافر الأكريليك عند بداية الظفر الطبيعيّ.

- مرّري الـ"بافر" على سطح الأظافر الطبيعيّة، هذه المرحلة تسهّل عمليّة لصق الأظافر الأكريليك.

- طبّقي الأظافر الأكريليك، بالترتيب بدءًا بالخنصر، والخاتم، والمتوسّط، والمؤشر، والإبهام على كلّ يد.

- لتطبيق الأظافر الأكريليك، عليكِ وضع نقطة من المسحوق اللاصق على الظفر الطبيعيّ، ونقطة صغيرة ثانية منه على الظفر الأكريليك. ما من حاجة إلى الإكثار من المادّة اللاصقة، لأنّه عند وضع الظفر الاصطناعيّ على الظفر الطبيعيّ وضغطه، سوف تتمدّد كميّة اللاصق على سطح الظفر كاملًا.

- احتفظي بمنشفة ورقية، لكي تمسحي الغِراء.

- عند لصق الظفر الأكريليك، اضغطي عليه نحو 10 ثوانٍ للتأكّد من التصاقه جيّدًا. إنّ ترك أيّ مساحة فارغة بين الظفر الطبيعيّ والظفر الأكريليك، ستؤدّي إلى الرطوبة وبالتالي خطر التقاط فطريات الأظافر.

- أخيرًا، استخدمي المِبرَد لتقليم الأظافر الأكريليك. من المستحسن أن يكون طولها متناسبًا مع حجم يديكِ. يمكن تقليمها بالشكل المستوي أو اللوزيّ.

- طبّقي مناكير الأظافر عليها، عند التأكّد من جفافها.