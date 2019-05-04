أقوى الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر بسرعة فائقة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 مايو 2019 07:40 مساءً - تدخل أنواع عدة من الأعشاب الطبيعية في تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالشعر، لا سيما تلك التي تتعلق بتطويل الشعر، نظراً الى خصائصها الفريدة في الحصول على شعر طويل وصحي. انطلاقاً من ذلك، سنقدم إليك مجموعة من وصفات الأعشاب الطبيعية، التي ستساعدك في الحصول على شعر طويل جداً. ليس هذا فقط، بل ستعمل على تنعيم الشعر ومنحه اللمعان وتخليصه من القشرة والفطريات التي قد تصاب بها فروة الرأس.





وصفة النعناع والزعتر

اخلطي كوباً من زيت الزيتون مع ملعقتين كبيرتين من الزعتر المطحون وملعقة كبيرة من النعناع اليابس المطحون. من ثم طبقي الخليط على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، مع تدليك فروة الرأس برفق لمدة خمس دقائق. اتركي الخليط على شعرك لمدة ثلاث ساعات، بعدها اغسلي شعرك جيداً بالشامبو والماء.



وصفة الشاي الأخضر

ضعي في وعاء على النار كوباً من الماء مع حفنة صغيرة من الشاي الأخضر، وعندما يبدأ المزيج بالغليان ارفعيه عن النار واتركيه جانباً حتى يبرد. من ثم، صفيه واسكبيه على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، مع الحرص على فرك فروة الرأس بمزيج الشاي الأخضر جيداً. اتركي المزيج على شعرك مدة ساعة من الوقت. بعدها، اشطفي شعرك جيداً بالمياه الدافئة.



وصفة الألوفيرا

قومي بفرك فروة رأسك جيداً بالجل الموجود داخل أوراق نبتة الألوفيرا، من ثم لفي شعرك بواسطة كيس بلاستيكي واتركيه لمدة ساعتين. بعدها اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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