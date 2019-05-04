انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن تتهم بكين باحتجاز 3 ملايين مسلم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 06:51 مساءً - اتهمت الولايات المتحدة، سلطات بكين باحتجاز نحو ثلاثة ملايين شخص من أقلية الأويغور المسلمة، في إقليم تركستان الشرقية "شينغ يانغ"، غربي الصين.

وقال راندال شرايفر، مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن في منطقتي المحيط الهندي والهادئ، في خلال إفادة لوزارة الدفاع (البنتاغون)، الجمعة: إن "الحزب الشيوعي يستخدم قوات الأمن في احتجاز المسلمين الصينيين جماعياً بمراكز اعتقال"، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.

وأشار شرايفر إلى أن "عدد من يتم احتجازهم حتى الآن يقدر بنحو 3 ملايين مسلم".

Advertisements

وفي مارس الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2018، أشارت فيه إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال "يهدف إلى محو هوياتهم الدينية والعرقية".

انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، بحسب التقرير الأمريكي، شملت عمليات قتل تعسفي، وحالات إخفاء قسري، وتعذيب.

وأكد التقرير أن "قمع الحكومة الصينية للحريات تفاقم، خاصة في منطقة التبت ذاتية الحكم".

ومنذ 1949، تسيطر بكين على "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن أقلية "الأويغور" التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينغ يانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مواطن مسلم في البلاد، 23 مليوناً منهم من "الأويغور"، في حين تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.