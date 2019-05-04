فيديو| بينهن زينات صدقي.. 5 فنانات جسدن دور "العانس" في السينما المصرية

قضت عمرها في خدمة الفن أضحكت الملايين بموهبتها التي تدخل القلب مباشرةً لخفة دمها، كما اشتهرت بدور المرأة العانس التي تقدم بها السن وتبحث عن عريس.

يتزامن اليوم 4 مايو مع ذكرى ميلاد الفنانة زينات صدقي أشهر "عانس" في السينما المصرية، ولكن ليست "زينات" وحدها من جسدت هذا الدور، فهناك عدد من الفنانات تألقن في تلك المنطقة من الدراما، نرصدها في التقرير التالي.

- زينات صدقي

يعود ارتباط زينات صدقي بشخصية العانس منذ أن رشحها نجيب الريحاني لأداء دور العانس لأول مرة في أحد مسرحياته وبعدها صارت زينات مرجعاً للطريقة الأمثل لأداء دور العانس بنكهة كوميدية.

كما قدمت زينات شخصية "العانس" في فيلم " شارع الحب" بدور "سنية ترتر"، عندما قال لها عبدالسلام النابلسي الذي كان يجسد دور حسب الله "أنا أتجوز سنية ترتر.. اتجوز القضاء المستعجل والعيازو بالله.. اتجوز الآنسة حنفي".

ويعتبر فيلم" ابن حميدو" أشهر أدوارها التي لعبتها كفتاة عانس تبحث عن عريس، حيث كانت تجسد شخصية "حميدة بنت الريس حنفي" شيخ الصيادين في فيلم "ابن حميدو" عام 1957، والتي كانت تساعدها والدتها في أحداث الفيلم بشكل كبير لتزوجها.

ومن أشهر الجمل لها وضعتها على عرش العوانس في تاريخ السينما المصرية وهي: "عايزة اتجوز يا اخواتي..يعني أنا اللي ها فضل كده من غير جواز ده حتى مش كويس علي عقلي الباطن".

- صالحة قاصين

جسدت "صالحة" في غالبية الأفلام المصرية دور المرأة العانس أو القبيحة رغم جمالها الذي تحدث عنه الكثيرون، مثل الكاتب أحمد بهجت والفنان نجيب الريحاني الذي وقع في غرامها ووصفها بـ"مهجة القلب السيدة "ص".

بدأت صالحة أعمالها السينمائية وهي في سن الخمسين، وهو الأمر الذي جعلها تجسد دور المرأة القبيحة حيث أنها من مواليد عام 1878، وعندما بدأت السينما المصرية في الثلاثينات والأربعينات حُصرت في أدوار محدودة.

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- نبيلة السيد

يُعد أشهر إفيهات نبيلة السيد على الإطلاق، ودورها الأبرز في السينما، ومن أهم أسباب معرفة الجمهور بها حتى اليوم وحبهم لخفة ظلها، هو دروها في فيلم" البحث عن فضيحة" حينما كانت تجسد دور"مسعدة" في مشهد جمعها مع الفنان سمير صبري، الذي يدخل غرفتها بالخطأ وهي نائمة، فتصرخ ممسكة به بقوة، وتنادي على والدها الرجل الصعيدي الضخم الفنان محمد رضا قائلة له في لهفة:"عريس يا بووي.. طخه بس ما تعوروش يا بووي".

- عائشة الكيلاني

أدت الفنانة عائشة الكيلاني دور العانس بتميز واقتدار، لا سيما دورها في فيلم "سيداتي آنساتي"، وتجسيدها دور المرأة التي تتلهف على الرجال، وبمجرد الزواج مع 3 ضرائر هُن صديقاتها، تكُن أكثرهن احتياجًا لزوجها بالرغم من ملله منها، حيث كان يطلق عليها محمود عبدالعزيز خلال الفيلم" جريمة"، واشتهرت بأدوار المرأة غير الجميلة، العانس خفيفة الظل، التي تقبل كل شيء بصدر رحب.

- إيمان السيد

قدمت الكثير من الأعمال الكوميدية خلال فترة قصيرة، واشتهرت بدور العانس أو المرأة غير الجميلة.

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