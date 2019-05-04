منها الزبدة.. 6 طرق لحماية أسنانك في رمضان

في شهر رمضان يزداد تناول الأطعمة التي تحتوى على العديد من السكريات، مما يزيد من مشكلات الأسنان، ومن أكثر مشكلات الفم شيوعًا في رمضان تقرحات الفم، رائحة الفم الكريهة، جفاف الفم وغيرها من المشكلات.
ولتفادي أمراض الأسنان، قدم موقع "healthy line" نصائح عدة نستعرضها في السطور التالية.
السواك
يساعد استخدام السواك على تبيض الأسنان، على غرار فرشاة الأسنان، مما يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان.
القرنفل
يحتوي على كمية كبيرة من الأوجينول وحمض الأوليك، وهو ما يجعله وسيلة فعالة لتدمير البكتريا الضارة.
الثوم
يستطيع قتل البكتيريا الضارة، بفضل مادة الأليسين الموجودة فيه.
الكركم
يعمل على تبيض لون الأسنان، يقلل من آلام اللثة والإلتهابات، يعمل على تنظيف الفم وتعقيمه، ويحمي من سرطان الفم.
الشاي الأخضر
يحارب الشاي الأخضر تسوس الأسنان، والسيطرة على البكتريا في الفم، يزيل الترسبات أو البكتريا من الفم.
الزبدة
تحمل موادا مفيدة للأسنان كالكالسيوم وحمض اللينوليك، وكذلك الفيتامينات، وتمنع تسوس الأسنان.
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