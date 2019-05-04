بالصور| علا غانم تحتفل بعقد قران ابنتها: "بنتي عروسة"

احتفلت الفنانة علا غانم بعقد قران ابنتها نرمين الدفراوي، اليوم، ونشرت صورتين من الحفل عبر خاصية "ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ابنة "علا" في إحدى الصورتين خلال حفل عقد قرانها إحداهما رفقة المأذون والعريس، وعلقت عليها الفنانة قائلة: "ابنتي تتزوج"، فيما علقت على الصورة الأخرى قائلة: "ابنتي هي العروسة الرائعة". Advertisements ونرمين، هي ابنة علا غانم من زوجها الأول وليد الكفراوي، الذي أنجبت منه ابنتين هما "كاميليا" و"نرمين"، المقيمتين في الولايات المتحدة الأمريكية. ​

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