صور| حنان أغا تلجأ لـ"التيجر" و"الجينز" في "كوليكشن صيف 2019"

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بالصور| اليوم.. عرض أزياء بهيج حسين الـ58 في مصر بعنوان "مرايا" طرحت مصممة الأزياء حنان أغا مجموعه جديدة من تصميمات صيف 2019، تميزت بالألوان الزاهية المتداخلة، بالإضافة إلى الأقمشة المنقوشة بالورود. أطلقت أغا على "كوليكشن صيف 2019" اسم "لوليتا"، واستخدمت فيه القطن والشيفون والحرير، والجينز، كما اختارت الألوان الناعمة مثل الكشمير والرمادي والأسود ليتميز بهما القطع، بالإضافة إلى الأقمشة السادة والمموهه، والتايجر. وجأت التصميمات مستوحاه من ثقافات عدة، تجمع بين الشرقي والهندي والأفريقي، مما خلق تنوعا يجعل أناقة المرأة في مظهر غير المألوف. Advertisements لم تعتمد "أغا" على استايل معين في الملابس، حيث ظهر البنطلون الضيق والواسع، والفستان الطويل والقصير، والواسع، واسخدمت في تصميماتها حزام الوسط العريض، وبعض الاكسسوارات العربية. ​

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