براز التماسيح والقفز 8 مرات.. أساليب اتبعتها المرأة لمنع الحمل قديما

تلجأ الكثير من السيدات إلى حبوب منع الحمل لعدم الإنجاب، كما توجد بعض الأنواع المختلفة من العقاقير التي يجري تناولها للغرض نفسه.

لكن، ماذا عن أشكال وسائل منع الحمل التي كانت تستخدمها المرأة في العصور القديمة؟، نشر موقع "BBC" بنسخته الإسبانية بعض الطرق الغريبة التي كانت شائعة في الماضي.

براز التماسيح

من الوصفات الغريبة التي عرفت في مصر القديمة، لجوء بعض السيدات إلى تشكيل عجينة من براز التماسيح والحليب الحمضي، ليجرى وضعها في فتحة المهبل أو الفرج، وتشكل بذلك حاجز حمضي يمنع مرور الحيوانات المنوية، لكنه لم يعرف مدى فعالية هذه الوصفة التي تميزت برائحتها الغريبة.

العسل وصودا الخبز

وبطريقة مشابهة للوصفة السابقة، يجرى الخلط من العسل وصودا، فهذه الوصفة التي أشار إليها موقع "buzzfeed" وترجع لعام 1550 قبل الميلاد، حيث اتبعتها نساء مصر القديمة.

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خصيتا حيوان ابن عُرْس

وترجع هذه الطريقة لأوروبا في العصور الوسطى، حيث يجرى قطع خصيتي هذا الحيوان وهو حي، ويجرى تغليفها بجلد الأوز، واستخدامها على شكل تمائم ترتديها المرأة أثناء ممارسة العلاقة الحميمية.

شرب الزئبق

بينما اشتهرت النساء الصينيات في القرن السابع، بشرب الزئبق، حيث يجري قلي الزئبق بالزيت وتناوله على معدة فارغة، لكن أدت هذه الوصفة إلى موت الكثيرات فهي وصفة سامة.

القفز للخلف

وفي القرن الثاني الميلادي نصح الطبيب اليوناني سورانوس، النساء بالقفز إلى الخلف سبع مرات والعطس بعد ممارسة العلاقة الحميمة مباشرة، وذلك لتجنب حدوث الحمل.

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