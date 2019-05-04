"حب جامد".. جنات ترزق بمولودتها الأولى: "اسمها جنات"

رزقت المطربة المغربية جنات بابنتها الأولى من زوجها المحامي المصري محمد عثمان نعمان، مساء أمس الجمعة، في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر.

وقالت مصادر مقربة من الفنانة المغربية لـ"هن"، إن "نعمان" قرر تسمية ابنته "جنات"، حبًا في زوجته وشريكة حياته.

وأوضحت المصادر، أن الفنانة وابنتها لا يزالان في المستشفى، وسط توافد العائلة والأصدقاء لتهنئة جنات وزوجها على المولودة.

بالصور 8 معلومات عن زوج جنات "الصعيدي"

وكانت المطربة الشابة جنات، احتفلت بحفل زفافها على المحامي المصري محمد عثمان نعمان، بإحدى قاعات فندق "فور سيزون" بحي جاردن سيتي، في أغسطس 2017.

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بالصور "البورتريهات" الرسمية لحفل زفاف جنات

وأطلت جنات بفستان ملكي أبيض، بأكمام من الجوبير، كما اختارت الظهور بلون شعر أشقر، ومكياج "سموكي".

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