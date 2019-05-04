انت الان تتابع تفاصيل خبر دولة أوروبية تمنع الطعام عن اللاجئين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 02:50 مساءً - قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن دولة هنغاريا تتعمد حرمان طالبي اللجوء الذين تُرفَض طلبات لجوئهم من الطعام أثناء انتظارهم للترحيل، في انتهاك للقانون الدولي، داعياً السلطات الهنغارية للكف عن هذه الممارسات.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المكتب في تصريح صحفي: "وفقاً للتقارير، حرمت السلطات المجرية، منذ أغسطس 2018، ما لا يقل عن 21 مهاجراً ينتظرون الترحيل من الطعام.. وبعضهم لفترة وصلت إلى خمسة أيام".

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ويعبر طالبو اللجوء من هنغاريا (المجر) العضو في الاتحاد الأوروبي، باتجاه الدول ذات الاقتصاد القوي وفرص اللجوء فيها أفضل؛ مثل ألمانيا والسويد والنمسا، ولكن بعضهم قد يلقى القبض عليه من قبل السلطات الهنغارية، ما يؤدي لاحتجازه.

بدورها قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي (2018)، إنّ هنغاريا استمرت في قمع حقوق اللاجئين والمهاجرين بصورة ممنهجة، وهي مستمرة في تراجعها عن حماية حقوق الإنسان وعدم التزامها بقوانين الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق قالت محكمة أوروبية إن تقييد حركة طالبي اللجوء في "مناطق العبور"، وهي أساساً معسكرات احتواء شديدة الحراسة على الحدود البرية الخارجية لهنغاريا، يبلغ حد الحرمان التعسفي من الحرية.