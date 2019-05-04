انت الان تتابع تفاصيل خبر اتفاق إيراني سعودي بعيداً عن السياسة.. هذه تفاصيله والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 02:50 مساءً - كشف مسؤول إيراني بارز عن تأدية حجاج بلاده "بعض المراسم العبادية" لهم داخل فنادق السعودية، مؤكداً وجود اتفاق مع السعودية لفصل الشعائر عن الخلاف السياسي.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء فارس، أكد رئيس البعثة الإيرانية للحج، علي قاضي عسكر، في كلمة الجمعة أمام تجمع شرقي البلاد، "عدم قدرة السعودية على توفير الأمن في بعض الأماكن؛ لذا فقد تقررت إقامة بعض المراسم العبادية التي تجري على هامش مناسك الحج داخل الفنادق".

ولم يوضح المصدر طبيعة تلك المراسم، وهل لها علاقة بالتوجه الشيعي أم لا، الذي تحظر السعودية عادة مظاهره داخل مراسم الحج.

ولم تعلق السعودية على حديث المسؤول الإيراني حتى الآن.

عسكر أشار إلى أن "الجانب السعودي وافق على أنّ تكون قضية الحج بمنأى عن العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية"، مبيناً أنّ "ذلك سيزيد من كيفية أداء مناسك الحج هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية".

Advertisements

ولفت النظر إلى "تحسن أداء مطارات السعودية لاستقبال الحجيج خلافاً لما كانت عليه في السنوات الماضية وتزويدها بإلامكانيات اللازمة".

واعتبر "مناسك هذه الفريضة مظهراً للوحدة في صفوف الأمة الإسلامية، دون أن تكون موقعاً للخلافات بين السنة والشيعة".

وفي ديسمبر 2018، قال الرئيس الجديد لمنظمة الحج الإيراني، علي رضا رشيديان، إن هناك "تفاهمات" مع الرياض، بشأن موسم الحج المقبل، بمشاركة 84 ألف إيراني سيشاركون في مناسك الحج للعام الجاري، بالإضافة إلى 2500 بصفة كوادر خدمية وطبية وإدارية.

وعدد الحجاج الإيرانيين الذي يصل إلى 86.5 ألف شخص، وهو نفس العدد تقريباً في 2017، الذي جاء بعد عام من مقاطعة إيرانية للحج؛ في ظل اتهامات متبادلة مع الرياض متعلقة بتدخلات إيرانية في المنطقة تنفيها طهران.

جدير بالذكر أن موسم الحج 2015 شهد حادثين؛ أحدهما سقوط رافعة كبيرة، في 11 سبتمبر، داخل الحرم المكي، الأمر الذي أدى إلى مصرع 107 أشخاص، وإصابة 238 آخرين، بخلاف حادثة تدافع "منى"، في 24 من الشهر نفسه، وسقط خلالها مئات القتلى والجرحى، أغلبهم من الحجاج الإيرانيين.