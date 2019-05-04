انت الان تتابع تفاصيل خبر تغريم أمريكية بسبب رفضها تأجير محلها لمسلم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 02:50 مساءً - عاقبت محكمة أمريكية صاحبة محل تجاري بدفع غرامة تبلغ 675 ألف دولار؛ تعويضاً لمسلم لرفضها تأجيره محلها بدوافع وخلفيات عنصرية.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن المحكمة الأمريكية عاقبت المواطنة كاتينا جاتشيس، من مدينة دنفر بولاية كولورادو (وسط)، بدفع 675 ألف دولار؛ تعويضاً لرفضها تأجير محلها التجاري لرشاد خان، من بنغلادش، بعد أن علمت أنه مسلم.

وقال رشاد خان (36 عاماً) إن جاتشيس قالت عبر الهاتف لوسيط إن لديها مشكلة تجاه المسلمين القادمين من الشرق الأوسط، وإنها تريد مستأجراً أمريكياً أبيض، وإن الوسيط سجل المكالمة على الهاتف الذي استُخدم دليلاً بالمحكمة، بحسب الوكالة.

من جهة أخرى أمرت محكمة أسترالية شرطة ولاية نيو ساوث ويلز بتقديم اعتذار رسمي بشأن نشرها فيديو يُظهر اثنين من عناصرها يرتديان الكوفية العربية على افتراض أنهما إرهابيان.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أمس الجمعة، بأنه جاء في قرار محكمة القضايا الإدارية والمدنية أنه لم يكن من الضروري أو المعقول أن تستخدم الكوفيات خلال التدريبات.

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وفي أكتوبر 2017، تعرضت الشرطة الأسترالية لانتقادات لاذعة بعد نشرها مقطعاً مصوراً استخدمت فيه الكوفية الفلسطينية لتغطية وجه المهاجم المحتمل خلال تدريبات أجرتها بالولاية.

وكان الهدف من التدريب المذكور محاكاة التصدي لعمليات إرهابية محتملة في محطة القطار المركزية بمدينة سيدني.

التدريبات تضمنت وجود مهاجمين اثنين يرتديان الكوفية الفلسطينية العربية المعروفة، ويحملان بندقيتين، ويحتجزان رهائن، ويطعنان البعض بالسكاكين.

من جهتها أعربت الجالية العربية والمسلمة في أستراليا عن امتعاضها وشعورها بأنها تعرضت للإساءة والإهانة من قبل القائمين على هذه التدريبات.

وعقب الحادثة أكدت شرطة نيو ساوث ويلز أنها لا تتعامل مع أي شخص على أساس جنسيته أو زيه أو لغته، بل بناءً على أفعاله فقط، وتعترف بأن اختيار الزي الفلسطيني كان خطأ كبيراً لكنه غير مقصود.