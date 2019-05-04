لجنة خاصة لرصد صورة المرأة في دراما رمضان 2019

أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ورصد صورة المرأة في البرامج والإعلانات والدراما التي ستذاع خلال شهر رمضان الكريم 2019، وفقًا للتقليد الذي بدأته لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القليني منذ إعادة تشكيل المجلس عام 2016.

وأوضحت مرسي، أن هذه اللجنة منبثقة من لجنة الإعلام بالمجلس، وسوف ترصد وتحلل مضمون دراما رمضان، بهدف الخروج بتقرير علمي متكامل يتضمن كيفية تناول الدراما لقضايا المرأة، وصورة المرأة فيها سواء سلبية أو إيجابية وملامح هذه الصورة، بالإضافة إلى طريقة العرض، كذلك متابعة جميع الإعلانات بشكل يومي لرصد أى إساءة أو إيحاءات غير لائقة قد تتناولها الإعلانات.

ولفتت "مايا" إلى أن المجلس سوف يقدم هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للإعلام ، فضلًا عن عرض نتائجه خلال مؤتمر صحفي سوف يعقده المجلس بعد انتهاء شهر رمضان الكريم .

وأشارت قلينى عضو المجلس ومقررة لجنة الإعلام، إلى أن عدد المسلسلات التي سيجرى تحليلها هذا العام 28 مسلسلا دراميا، علاوة على الإعلانات.

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وأوضحت أنه جرى تشكيل فريق كامل لرصد صورة المرأة مكون من أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى ما يقرب من 200 طالب وطالبة بكلية الآداب بجامعة عين شمس من شعبتي الإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة وقسم المكتبات؛ في إطار البرنامج التدريبي الذي توفره الكلية لهم من خلال لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة.

ونوهت بأنه سيتم مقارنة نتائج التقرير لهذا العام مع الكود الإعلامي الذي وضعته اللجنة وأقره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كمعايير إعلامية عند تناول صورة المرأة في وسائل الإعلام .

وأكدت أن الرصد هذا العام يتم على مستويات عدة، المستوى الأول" المهني الأكاديمي" الذي يقوم به الطلاب بناء على استمارة تحليل مضمون وضعت لهم وتم تدريبهم عليها، أما المستوى الثاني وهو"مستوى الخبراء والأكاديميين من أعضاء اللجنة والمتطوعين من خارجها".

وعن المستوى الثالث، أوضحت: "مستوى مهني يتم مع لجنة رصد الدراما مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحيث يكون هناك دراسة مقارنة بين المعايير المهنية التي وضعت للمعالجة الإعلامية لقضايا المرأة، وبين ما يعرض فعليًا على الشاشة في رمضان".

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