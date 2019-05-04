خبير مصري يحذر من الإفراط في العلاج ب"الأوكسجين"

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ-
كشف الدكتور محمود الشربيني ، أستاذ العناية المركزة ، والخبير في علاج الحالات الحرجة ، والمصري المقيم في بريطانيا ، عن صيحة تحذير بشأن سوء استخدام العلاج بالأوكسجين ، والتى أطلقتها لجنة طبية تضم كبار الأطباء العالميين - الخبراء في علاج الحالات الحرجة بالمستشفيات ، وذلك خلال الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا - مشيرا إلى أن اللجنة أكدت أن الإفراط في العلاج بالأوكسجين في المستشفيات ضار جدا .
وقال - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط عبر "الواتس آب " إن اللجنة وضعت "بروتوكولا " جديدا يحظر استخدام العلاج الروتينى بالأوكسجين لكل المرضى الذين يصلون إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات ، حيث توصل الخبراء إلى أن أضرار العلاج الروتينى باستنشاق الأوكسجين على عكس ماكان متعارف عليه تفوق فوائده ، طالما أن نسبة تشبع الدم بالأوكسجين عند وصول المريض للمستشفى تزيد عن نسبة 92 % ، وأن تعريض المريض للأوكسجين ولفترة طويلة أثناء علاجه بالمستشفى قد يتسبب فى الوفاة
وأضاف أنه يتعين على الأطباء الذين يقومون بالعلاج داخل المستشفيات إيقاف العلاج بالأوكسجين ، طالما أن نسبة تشبع دم المريض وصلت إلى نسبة 96 % ، على أن يعتمد المريض على التنفس الطبيعي ، وليس أجهزة التنفس الصناعي ، موضحا أن التوصيات الحديثة لخبراء الطب العالميين تطالب جميع الأطباء الذين يقومون باستقبال وعلاج حالات أزمات المخ الحرجة مثل : جلطات ونزيف وإصابات المخ في الحوادث ، وكذلك مرضى جلطات القلب ، بألا يسمحوا للمريض باستنشاق أوكسجين إضافي ، طالما أن تحليلات الدم ، وقياس درجة تشبع الدم بالأوكسجين تصل إلى نسبة 93 % ، وذلك تجنبا لحدوث أضرار بالغة قد تنتهى بالوفاة.
وأشار الدكتور محمود الشربيني - في تصريحه - إلى أنه في حالة مرضى الجهاز التنفسي الذين يصلون إلى المستشفيات ، وهم يعانون أزمات تنفسية ، فإنه يجب إعطاء المريض الأوكسجين ، طالما أن نسبة تشبع الدم تتراوح بالاوكسجين تتراوح بين 88 الى 92 % .
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