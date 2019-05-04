لماذا نشعر بالجوع طوال الوقت؟.. تعرف على الأسباب والحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام سليم:

يشعر كثيرون منا بالجوع طوال الوقت، رغم تناول الطعام، ما يجعل شهيتنا مفتوحة دائمًا للطعام، وهو ما يؤدي إلى زيادة الوزن، دون أن ندري.

وتقول مجلة "Men's Health" الأمريكية إن هناك العديد من العادات والسلوكيات تسبب هذا ولكل منها حله الخاص، كل ما عليك فقط أن تتعرف على الحالة التي تخصك، وتتبع بعض التعليمات البسيطة.

أنت لا تأكل حقًا

كثير من الناس لا يحبون وجبة الإفطار، ويُشغلهم العمل عن تناول الغداء، وهؤلاء هم الأقل تنظيمًا لعملية تناول الطعام، وعادة ما يعوضون نقص الطعام بتناول أطعمة تحوي سكريات مُضافة.

الحل ببساطة يكمن في تنظيم مواعيد تناول وجباتك الثلاث الرئيسية، ولا تتجاوز تناول أيا منها، عندما تكون مستيقظًا على مدار اليوم، تستغرق معدتك 4 ساعات حتى تستعد لتناول وجبة جديدة، إذا شعرت بالجوع قبل ذلك، فأنت لم تأكل جيدًا، قد يساعدك منبه هاتفك على تذكيرك بمواعيد الوجبات.

عدم تناول البروتين أو الألياف الكافية

تناول وجبة إفطار سريعة، أو أي شئ يملأ معدتك حتى الغداء لا يسد جوعك بعكس ما تعتقد، فمعظم وجبات الإفطار السريعة تمتلئ بالكربوهيدرات، وليس البروتين، وهذا السبب في شعورك بالجوع على الرغم من تناول وجبات قد تكون ثقيلة، السبب أن جسمك لا يزال جائعًا للبروتينات والألياف.

والحل يكمن في تناول في كل وجبة ما لا يقل عن 30 جرام من البروتين، وهي كمية تزيد من شعورك بالشبع، وفي المقابل لا يجب أن تقل الألياف في الوجبة الواحدة عن 10 جرامات.

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أنت تشرب وجباتك

تناول العصائر أو المشروبات المخفوقة لن يشعرك بالشبع لفترة طويلة، فمعدتك تفرغ السوائل في غضون أقل من ساعة، وضرب الأطعمة بالخلاط يدمر أليافها، لذا يهضمها جسمك في وقت أسرع.

والحل: امضغ طعامك جيدًا بدلًا من ذلك، حيث توصلت مراجعة الدراسات التي أجريت عام 2015 إلى أن المستويات الأعلى من معالجة الطعام عن طريق الفم "المضغ"، تؤثر على هرمونات الأمعاء المرتبطة بتقليل الشعور بالجوع وزيادة الشعور بالامتلاء.. جرب المكسرات في كوب الزبادي الصباحي.

مشاكل في النوم

قد تؤدي قلة النوم إلى تعطيل هرمونات تنظيم الشهية، وتحفز قلة النوم هرمون الجوع، وكلما زادت ساعات الاستيقاظ، زاد الشعور بالجوع.

والحل كما هو معروفن حافظ على معدل النوم المثالي من 7 إلى 8 ساعات يومياً.

أنت لست جائعًا

الجوع الكاذب هو أمر حقيقي، وله العديد من الأسباب مثل الملل، التعب، العطش، الجلوس طويلاً على السوشيال ميديا، حيث وجدت دراسة أن النظر إلى صور المأكولات يؤدي تغييرات فسيولوجية تزيد من رغبتك في تناول الطعام.

والحل: حاول الانشغال بالعمل او إغلاق السوشيال ميديا، وإذا كنت لا تزال تشعر بالجوع، يمكنك تناول وجبة "سناكس" خفيفة.