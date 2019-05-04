إعلامية كويتية تنتقد الإطلالة الجريئة لابنة عمرو دياب: "تمشي على خطى دينا الشربيني"

تجدد الجدل حول إطلالات جنا دياب، ابنة النجم عمرو دياب، عقب انتقاد الإعلامية الكويتية مي العيدان لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

"صور جنى ابنة عمرو دياب بفستان عاري الصدر.. اعتقد عادي إذا زوجته دينا الشربيني تلبس هيك".. هكذا هاجمت الإعلامية الكويتية لـ"جنا"، مرفقة لها مقطع فيديو، يتضمن صورتين لها بفستان قصير، مزين بنقوش تجمع بين الأبيض والأزرق والأحمر، والذي تميز بأنه مكشوف الصدر، بالإضافة إلى مكياج صارخ، والتي يرجع تاريخها إلى 21 أبريل الماضي.

تصف "مي" ابنة "الهضبة" بأنها: "تمشي على خطى زوجة أبوها"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي معها.

خلال الساعات الماضية، تجاوز "المنشور الهجومي" 72 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى ما يزيد على ألف تعليق، تضمن العديد من الانتقادات لـ"مي"، أبرزها: "خافي الله.. رمضان بعد يومين، كفاية غيبة وسب"، و"ماذا استفدتي من نشر الصورة، وماذا نستفيد نحن من معرفة ابنة عمرو دياب.. وهل أنت وصية على الأخلاق، وإن كنت كذلك فلماذا ترتدين أزياء غير محتشمة"، و"بصي على لبسك الأول، قبل ما تتكلمي على الناس".

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ومن جانبها، حذفت "جنا" تلك الإطلالة، التي نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تعرضها لهجوم واسع من رواد موقع التواصل الاجتماعي، منتقدى لإطلالتها التي وصفوها بـ"المثيرة"، و"غير المناسبة لعمرها".

يشار إلى أن جنا عمرو دياب تصدرت محركات البحث عدة مرات، بسبب إطلالاتها الجريئة خلال العام الجاري.

مي العيدان إعلامية كويتية، معروفة في الوسط الإعلامي بإثارتها الجدل بسبب انتقاداتها اللاذعة باستمرار، أبرزها وصفها لملكة جمال الجزائز لعام 2019 خديجة بن حمو بـ"القبيحة"، ومهاجمتها للفنانة السورية أصالة عقب طلبها الحصول على الجنسية المصرية.

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