"خزين الثلاجة" يدمر حياة "نادية" بعد زواجها بأسابيع.. "فين البط والحمام"

"خزين الثلاجة" كان بمثابة القشة وراء إنهاء زيجة "نادية. س" بعدما عقدت قرانها بعدة أسابيع، ربما يراه البعض سبب تافه، لكن الزوجة العشرينية لم تستطع تحمل تدخلات أسرة زوجها في شراء مستلزمات منزلها الجديد.

ففي دعوى الخلع التي حملت رقم 2571/ 2018، التي رفعتها "نادية" بعدما تشاجرت مع والدة زوجها وشقيقته على "خزين الثلاجة"، حيث ذهبت العروس بصحبة شقيقتها لوضع اللمسات الأخيرة في منزلها استعدادًا لزواجها: "دخلت عشان أحط خزين الثلاجة.. لقيت أمه اتريقت على الحاجة اللي جبنها وبتقولي جيبا لابني كام فرخة..إنتء هتجوعي ابني.. أمال فين الفريزر اللي مليان بط وحمام ولحمة وفراخ".

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لم تكن هذه أولى المواقف التي أثارت غضبة العروس، فهي ترى بأن أهل زوجها يتسمون بالمادية الشديدة: "أقل حاجة بيبصوا عليها مش سايبينا في حالنا زي الأكل واللبس .. كنت بكبر دماغي واستحمل لكن لقيت أنه مفيش فايدة جوزي سلبي مبيردش عليهم مقدرتش استحمل إحنا لسه على البر".

فلجأت العروس إلى والدها اشتكت إليه من معاملة والدة زوجها وسخريتها من "خزين الثلاجة" ليتشاجر مع العريس ويقرر إلغاء مراسم الزفاف قبل موعدها بيومين: "بابا طلب منه يطلقني لكنه رفض واختفى ومن يومها مش بيرد علينا.. قررت أرفع دعوى خلع عشان عايزة أبدأ حياتي صح".

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