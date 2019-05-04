صور| فنانة إماراتية ترتدي فستان جنات خلال إحيائها حفل زفاف بالكويت

لفتت الفنانة الإماراتية من أصول يمنية بلقيس فتحي، الأنظار بإطلالة محتشمة، خلال إحيائها حفل زفاف بالكويت، والتي سبق أن ظهرت بها الفنانة جنات منذ أشهر عدة.

وتألقت "بلقيس" بفستان أحمر طويل وفضفاض، ومزين بنقوش صغيرة لامعة في منظقة الصدر، فضلًا عن أنه مزود بحزام رفيع، من توقيع مصمم الأزياء الخليجي يوسف الجسمي الشهير بـ"جيسمكو".

وشاركت الفنانة الإماراتية متابعيها، بنشر العديد من الصور ومقاطع الفيديو لها خلال غنائها في حفل الزفاف، موجهة الشكر لـ"جيسمكو" على إطلالتها، ولأسرة العروسان قالئلة: "كنت سعيدة بتواجدي معاهم، وأم فهد الخرينج ذهبة مافي مثلها بجمال الخلق والخلقة.

وتلقى إطلالتها تفاعل واسع بين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، والتي حصدت خلال الساعات الماضية على مليون مشاهدة، بالإضافة إلى ما يتجاوز الـ240 ألف تسجيل إعجاب.

وأطلت جنات بالفستان نفسه، خلال إحيائها حفلها الغنائي ضمن احتفالات رأس السنة 2019، والذي يساعد على إخفاء ملامح حملها الأول.

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يذكر أن المطربة بلقيس أحيت أول حفل خاص بالسيدات في الإمارات، في 21 مارس الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم في "ياس ووتروورلد" بجزيرة ياس، وهو الحفل الأول المخصص للنساء فقط في الإمارات.

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