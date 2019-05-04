انت الان تتابع تفاصيل خبر أمريكا.. "بوينغ 737" تتعرض لكارثة كادت تقتل 136 راكباً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 11:48 صباحاً - أعلنت الولايات المتحدة انزلاق طائرة من طراز "بوينغ 737" جديدة تحمل عشرات الأشخاص، في نهرٍ قرب ولاية فلوريدا.

وقال متحدث باسم القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في بلدة جاكسونفيل بالولاية، إن طائرة تجارية من طراز "بوينغ 737" تحمل 136 شخصاً انزلقت إلى نهر سانت جونز قرب البلدة بعد هبوطها أمس الجمعة، ولم ترِد أنباء عن سقوط قتلى، بحسب "رويترز".

وأوضحت القاعدة أن الطائرة القادمة من القاعدة البحرية في خليج غوانتنامو انزلقت إلى النهر بنهاية المدرج في نحو الساعة 9.40 مساء بالتوقيت المحلي.

من جانبه، قال رئيس بلدية جاكسونفيل في تغريدة على "تويتر": إن "كل الموجودين على متن الطائرة أحياء وتم حصرهم، ولكن الأطقم تعمل على السيطرة على وجود الطائرة على الماء".

بدوره، أرفق قائد الشرطة تغريدته بصورتين أظهرتا الطائرة التي تحمل شعار شركة طيران ميامي إير إنترناشيونال وهي مستقرة في مياه ضحلة وسليمة تماماً.

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و"ميامي إير إنترناشيونال" شركة طيران للرحلات الشارتر وتملك أسطولاً من طائرات "بوينغ 737-800".

ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها لطائرة "بوينغ 737"، إذ سقطت طائرة في مارس الماضي، بعد الإقلاع بدقائق قليلة من مطار أديس أبابا؛ وهو ما أسفر عن مقتل 157 شخصاً.

كما سقطت طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة ليون للخطوط الجوية الإندونيسية في البحر، بعد دقائق معدودة من إقلاعها من جاكرتا، قبل خمسة أشهر من سقوط الطائرة الإثيوبية، وخلّف الحادث 189 قتيلاً.

وتشير النتائج الأولية للتحقيق في الحادثين إلى أن قائدي الطائرتين كانا يصارعان من أجل مقاومة نظام مانع التوقف المفاجئ الذي تسبب في هبوط الطائرة بمقدمتها.

تلك الحوادث تسببت في إيقاف عشرات الدول التعامل مع هذا الطراز من طائرات بوينغ، كما ألغت معظمها طلبيات هذه الطائرة من الشركة الأمريكية العملاقة.