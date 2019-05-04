كيف تتعامل مع الحروق الشمسية للأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال الدكتور هيرمان جوزيف كال إن الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف تهدد الأطفال بالإصابة بحروق شمسية.

وعن كيفية التصرف في هذه الحالة، أوضح طبيب الأطفال الألماني أن الخطوة الأولى تتمثل في إبعاد الطفل عن أشعة الشمس، ثم العمل على تخفيف المتاعب بواسطة الكمادات الباردة والدش الفاتر والجل المثبط للالتهابات.

وأضاف كال أن الحروق الشمسية الشديدة تستلزم استشارة الطبيب فورا، وتتمثل أعراضها في الحمى وظهور البثور وشد الجلد.

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ولحماية الطفل من الحروق الشمسية من الأساس، ينصح كال بتطبيق كريم واق من أشعة الشمس ذي مُعامل حماية من أشعة الشمس (SPF) أعلى من 20، مع مراعاة تطبيقه بكمية وفيرة على المناطق المكشوفة المعرضة لأشعة الشمس بصفة خاصة كالأنف والأذن والأقدام والأكتاف. ومن المهم أيضا ارتداء غطاء للرأس.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يشرب الطفل خلال فصل الصيف كمية وفيرة من السوائل، خاصة الماء والعصائر المخففة وشاي الفواكه غير المحلى، مع الإكثار من الخضروات والفواكه، خاصة الأصناف الغنية بالماء كالخيار والبطيخ.

وبشكل عام ينبغي الإبقاء على الطفل في الظل معظم الوقت قدر الإمكان وتجنب تعرضه لأشعة الشمس من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 6 مساءً.