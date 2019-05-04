51 مصاباً بحريق ضخم في أحد أكبر الأسواق بالقاهرة

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خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 08:45 صباحاً - اندلع حريق هائل بمنطقة الموسكي التجارية الواقعة بقلب العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، أسفر عن إصابة 51 شخصاً.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحريق اندلع بأحد المخازن في سوق الموسكي (وسط القاهرة)، وامتدت ألسنة النيران إلى عشرات المحال التجارية، في حين انتقلت 49 سيارة إطفاء و40 سيارة إسعاف في محاولة للسيطرة على الحادث.

ونقلت عن وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، قولها: إن "مستشفيات ومراكز الحروق في محيط منطقة الأزهر وسط القاهرة رفعت درجة الاستعداد إلى القصوى؛ بعد إصابة 51 شخصاً في حادث اندلاع حريق بحي الموسكي".

وتراوحت الإصابات بين الاختناق والحروق والكسور، في حين استمرت عملية السيطرة على الحريق أكثر من 10 ساعات، بعد تجدده مرة أخرى، حسب وسائل الإعلام.

وتعد "الموسكي" إحدى أشهر المناطق التجارية بالقاهرة، إذ تنتشر بها مئات محال بيع الملابس والأجهزة الكهربائية، وعادة ما تشهد نشوب حرائق متكررة لأسباب عدة؛ أبرزها ماس كهربائي وارتفاع درجات الحرارة.



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