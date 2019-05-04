صور| عباءات الأزهار لإطلالة ربيعية متميزة في رمضان

لعل أكثر شيء يدل على قدوم موسم الربيع هو الأزهار، وهذا ما يجعل كثيرات يعتمدن نقوش الزهور بأشكال مختلفة على ملابسهن.

ووفقا لموقع "روتانا"، لعل أكثر شيء يدل على قدوم موسم الربيع هو الأزهار، وهذا ما يجعل كثيرات يعتمدن نقوش الزهور بأشكال مختلفة على ملابسهن.

والعباءة الشرقية بأشكالها المختلفة، لم تعد مجرد قطعة صماء من القماش، وأصبحت تقريبا كل قواعد وصيحات الموضة تطبق عليها.

ويمكن اعتماد صيحة عباءات منقوشة بالأزهار خلال شهر رمضان، وبخاصة في الإطلالات الصباحية، ومن خلال هذه الإطلالات يمكنك أن تبحثي عن الموديل المناسب لك.

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