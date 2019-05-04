بتهمة التعدي على الذات الإلهية، قضت محكمة الجنايات في الكويت غيابيا على الإعلامية اللبنانية، جورجيت أبو مراد، لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 5000 دينار (16.500 دولار).
قضية الإعلامية اللبنانية تعود تفاصيلها إلى أكثر من عام، حينما قامت "جورجيت" خلال برنامج تلفزيوني يعرض على فضائية كويتية، بالسخرية من الذات الإلهية، بحديثها عن التوكل على الله دون العمل والسعي، بحسب موقع "روسيا اليوم".
وتسبب الحكم في صدمة كبيرة لـ"جورجيت"، التي ردت على الاتهامات، مبررة أن "الفيديو تم تقطيعه"، وأنها لم تقصد الإساءة بالتأكيد، وأن "اختلاف اللهجات تسبب بسوء الفهم"، على حد قولها.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة كويتية تقضي بحبس إعلامية بتهمة "التعدي على الذات الإلهية".. وجورجيت: اختلاف اللهجات السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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