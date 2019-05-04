محمد وماريا من الأسماء الأكثر شعبية في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

ككل عام، نشرت جمعية اللغة الألمانية قائمة بالأسماء الأكثر شعبية في ألمانيا عام 2018. وشهدت القائمة الجديدة عودة أسماء تقليدية للواجهة مثل ماري وباول، لكن الجديد هو تصدر اسم محمد للأسماء الأكثر شعبية في برلين.

اختيار العربة المناسبة للمولود ولون غرفته ليس كل ما يشغل بال الآباء الذين ينتظرون مولودهم الجديد، بل إن اختيار اسم المولود يأتي على رأس أولويات أغلب الوالدين، خاصة وأن هذا الاسم سيظل يرافق المولود الجديد أينما حل وارتحل طوال عمره.

وكما هو الشأن في الكثير من المجالات فإن اختيار الأسماء في ألمانيا يخضع أيضًا لقواعد. فمثلا لا بد للاسم أن تكون له دلالة واضحة على جنس معين. ولا مانع من أن يكون الاسم قديما، لكن لا ينبغي أن يحمل صفة تلحق الضرر بصاحبه، فمثلا اسم كارتييه وشابيلين يسمح باستخدمهما لكن بالمقابل أسماء مثل بينوكيو وباتمان غير مسموح بهما- وفق ما نشره موقع "دويتشه فيله".

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ويبدو أن الألمان يتجنبون الإبداع كثيرا عندما يتعلق الأمر بأسماء أولادهم، والدليل هو اختيارهم لنفس الأسماء تقريبا منذ سنوات. كما أن الأسماء الكلاسيكية التي كان يحملها الأجداد والجدات في ألمانيا أصبحت متداولة من جديد، حيث عادت أسماء مثل ماريا وصوفيا وباول وألكسندر وماكسميليان لتتصدر أسماء المواليد الجديد في ألمانيا العام الماضي. وإلى جانب هذه الأسماء الكلاسيكية، نجحت الأسماء القصيرة أيضا في التواجد ضمن قاسمة الأسماء العشرة الأكثر تداولا العام المنصرم، مثل اسم ميا وآنا وليون ونوح.

محمد الأول في برلين

وتقوم جمعية اللغة الألمانية في كل عام بنشر قائمة الأسماء الأكثر شعبية في ألمانيا، بناء على أسماء المواليد الجدد التي يزودها به حوالي 700 مكتب من مكاتب السجلات المدنية، أي بنسبة 90 في المائة من الأسماء التي تم تسجيلها في ألمانيا عام 2018.

وتضم القائمة أيضا الأسماء العشرة الأكثر شعبية في أوساط المهاجرين الأتراك والعرب في ألمانيا. ووفق قائمة هذه السنة فإن اسم ليلى بالنسبة للبنات ومحمد بالنسبة للذكور استحوذا على الأسماء المسجلة. بل إن اسم محمد جاء في المركز 24 على صعيد ألمانيا ككل. وفي ولاية بريمن احتل اسم محمد المركز الثالث في قائمة أسماء المواليد الجدد. أما في برلين فجاء اسم محمد في المركز الأول لعام 2018 . لكن ضمن الأسماء المركبة التي تحمل اسمين أو أكثر.