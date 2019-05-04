"العبايات" ساعدت على تمدد حريق الموسكي.. فما المادة المصنوعة منها؟

عباءات متباينة التصميمات وملابس ذات ألوان مختلفة، تملأ متاجر حي الموسكي، تمكنت من جذب النيران، ما ساعد على اشتعال وتمدد الحريق في تلك المنطقة، الذي سبب خسائر مالية كبيرة وإصابات تعدت العشرات، طبقا لراوية أحد شهود العيان لـ"الوطن".

ويرجع سبب اشتعال الملابس سريعا في ذلك الحي، إلى وجود نسبة من مادة الـ"بوليستر" في العديد من الملابس المعروضة في "الموسكي"، التي تتميز بأنها قابلة للاشتعال سريعا، ويحذر دائما من وضعها بالقرب من النيران أو درجات الحرارة المرتفعة، وفقا لما ذكره موقع "contrado".

ويعد الـ"بوليستر" أحد أنواع الأقمشة، المستخلصة من الألياف الصناعية، مشتقة من العديد من المواد أبرزها البترول والفحم، وتستخدم في صناعة الملابس الداخلية وكافة أنواع الأزياء والمفروشات.

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ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات ومراكز الحروق في محيط منطقة الأزهر، وذلك بعد إصابة 51 مواطنًا في حادث حريق الموسكي.

واندلع حريق هائل في منطقة الموسكي، وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، الدفع بـ 14 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي نشب في 4 محلات تجارية بمنطقة الموسكي، موضحا أنه جارٍ السيطرة على الحريق والوقوف على أسبابه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان قد اندلع حريق، في المنطقة نفسها، خلال أقل من عام، في يوليو الماضي، بمحلات ملابس بالطابق الأول والثاني وامتدد للطابق الثالث، وذلك في عقار مكون من أربعة طوابق في حارة اليهود بشارع الموسكي من ناحية مسجد الحسين.

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