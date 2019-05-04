ابنة هيفاء وهبي ترفض تشبيهها بوالدتها.. وتكشف حقيقة ارتدائها الحجاب

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عدة لقطات مصورة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل العديد من متابعيها مع المقطع الذي حقق نحو 35.000 مشاهدة.

وبات البعض يشيد بجمال ملامحها وطلتها، حتى شبهها البعض بوالدتها، معلقين: "كلك والدتك، نفس الشكل والحركات".

وربما لم تسر زينب بتشبيبها بوالدتها، فرفضت الرد على تلك التعليقات، في حين ردت إحدى المتابعات: "خلوها بحالها لا تضايقوها بتشبيهاتكم، هي تشبه حالها وبس"، لترد الأخيرة عليها بـ"ايموشن امتنان وقلوب".

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وسألتها إحدى المتابعات عن سر ارتداءها الحجاب ونزعه، لترد "ابنة هيفاء": "للمرة المليار لم ارتدي الحجاب".

يذكر أنه في عيد الأم الماضي، نشرت زينب، عبر خاصية "الاستوري"، قائلة: "بعض الأمهات حرام فيهم كلمة أم، لأن كلمة أم بحد ذاتها مسؤولية ونعمة من ربنا، حرام تعطى لنساء فقط لأنهن أنجبن".

وتابعت: "اللي عنده أم بكل ما تحمل كلمة أمومة من مشاعر مقدسة، ما يتأخر لحظة، من إن يفديها بقلبه لو طلبت.. واللى انكتب عليه يكون عنده أم بالاسم فقط، لأنها امتلكت شرف إنجابه، وما قدرت قيمة ها الشرف ما يتأخر من إن يشكيها لرب السماء، ويتجنبها بكل تفاصيل حياته.. الدنيا عمرها ما وقفت على شخص، السعادة والراحة النفسية الحقيقية تكمن فى البعد، وبالآخر لو كان خير لبقى، كل حد أمه على قيد الحياة يروح يبوس إيدها، ويحمد ربنا بكل صلاة على نعمة وجودها بحياته، والله يخلّى أمهاتكم ويخلى لكم أطفالكم، ويحمى بناتى اللى أعطونى أكبر نعمة بالحياة".

واعتبر كثيرون هذا الكلام إسقاطا واضحا على والدتها هيفاء وهبي، بسبب رفص الأخيرة، أو عدم سعيها لرؤية ابنتها، خاصة مع احتفالات هيفاء وهبي المستمرة منذ 10 مارس بعيد ميلادها برفقة أصدقائها وفي باريس.

وكانت "هيفاء" صرحت من قبل، خلال لقاءها مع الإعلامي توني خليفة على شاشة "LBC"، عام 1998، أنها حرمت من رؤية ابنتها، عقب تركها لزوجها الأول، والهروب إلى لبنان، للعمل بمجال الإعلانات.

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