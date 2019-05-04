مفاجأة.. 60% من نساء أمريكا يتناولن الحشيش لتخفيف الآلام

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)
كشف باحثون أمريكيون، أن الغالبية العظمى من النساء في الولايات المتحدة، يستخدمن القنب لعلاج تشنجات الدورة الشهرية وآلام الأمراض النسائية الأخرى.
وأجرى الباحثون بجامعة أوريغون للصحة والعلوم مقابلات مع أكثر من 1000 امرأة بالولايات المتحدة، وفقًا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل البريطانية".
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