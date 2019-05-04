حمى شديدة وسرطان.. "التقبيل" مرض يهدد حياة الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر:
يعتبر التقبيل من العادات الخاطئة التي تساهم في الإصابة بالعديد من الأمراض الفيروسية، خاصةً الأطفال، نظرًا لضعف جهازهم المناعي، ما يجعلهم من أكثر الفئات عرضة لمخاطر هذه العادة.
"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن مرض التقبيل.
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