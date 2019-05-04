بسبب 3 نساء وتهديد بالقتل.. الحكم على الشيف التركي الشهير نصرت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت محكمة في مدينة إسطنبول التركية، تغريم الشيف التركي الشهير، نصرت غوكشه، بعد إدانته بتهديد أحد موظفيه بالقتل.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” فقد أمرت المحكمة نصرت - الذي يملك سلسلة مطاعم أشهرها “نصر إت” والمعروف بأدائه الاستعراضي في رش الملح على اللحم - بدفع مبلغ 35 ألف ليرة تركية ما يعادل (5875 دولار)، إلى جانب إخضاعه للمراقبة من جانب الأمن لمدة 5 سنوات.

القضية تعود إلى عام 2015، عندما أجلس أحد موظفي نصرت، ويدعى علي قنديل، 3 فتيات حول طاولة كان يجلس حولها زبائن من الرجال، الأمر الذي أغضب الشيف التركي الشهير.. واشتعل نصرت غضبا إزاء تصرف قنديل هذا، وانفجر في وجه موظفه قائلا: “كيف تجلس النساء هناك!، هل تبيع النساء في مطعمي؟”، مهددا إياه بالقتل رميا بالرصاص.

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قنديل رفع دعوى قضائية ضد نصرت، ووجدت محكمة إسطنبول أنه محق في ذلك، وأمرت بمعاقبة الشيف التركي، كما أن أمر المراقبة يتضمن خضوعه لعمليات تفتيش منتظمة من قبل الشرطة.

قنديل أكد أن نصرت لم يعتذر أبدا عن التصرف الذي قام به وسبب له ضررا، مضيفا أنه خلال السنوات التي مرت على القضية ونظر المحكمة لها لم يجد عملا في تركيا، واضطر للسفر في دول أخرى للعمل.. وقال: “خلال ثلاث سنوات اضطررت للعمل في أذربيجان وكازاخستان وموسكو”.

ويواجه مطعم الشيف التركي صعوبات مالية، حيث يتوقع أن تبدأ الشركة المالكة للمطعم ببيع بعض ممتلكاتها لسداد قروضها المتراكمة.

ويملك مطعم نصرت فروعا عديدة حول العالم، حيث يقصده العديد من المشاهير من أجل تناول شرائح اللحم الشهية.