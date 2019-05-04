الحسناء السمراء تشيزلي كريست تتوج بلقب ملكة جمال أمريكا 2019.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توجت الأمريكية السمراء تشيزلي كريست - وهي طالبة سابقة بجامعة كارولينا الجنوبية - بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019، وذلك في حفل أقيم مساء الخميس.
اختيار تشيزلي كريست، التي امتهنت مجال المحاماة، تم بعد منافسة شرسة مع 51 من الفتيات من كافة الولايات الأمريكية، إلا أن تشيزلي كريست البالغة من العمر 27 عاما، حصلت على اللقب بعد إجاباتها على الأسئلة، والتي اعتبرت الإجابات الأفضل في المرحلة النهائية من المنافسة.
كما حصلت أليخاندرا رودريغز، المنحدرة من ولاية نيو ميكسيكو، على المركز الثاني، وحصلت أيضا تريانا براون من ولاية أوكلاهوما على المركز الثالث.
نتيجة المسابقة اعتبرها البعض مفاجئة، وذلك بسبب اختلاف معايير الجمال التي اختيرت على أساسها ملكة هذا العام.
يشار إلى أن تشيزلي كريست ستمثل الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون المقبلة.
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