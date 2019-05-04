طريقة عمل طاجن الأرز بالكبدة على طريقة البرنس

سر كبدة البرنس ليس خفيا، فهو يحل ضيفا على كثير من برامج الطبخ على القنوات الفضائية، ويقدم طريقته الخاصة في صنع الأكلات بالكبدة، ويقدم موقع "هن" طريقة تحضير طاجن الأرز بالكبدة على طريقة "البرنس": طريقة عمل بيتزا بكبدة المقادير 1/2 ك كبدة 2 كوب من الأرز ليمون وزيت حضري كبدة بـ"دبس الرمان" بخطوات بسيطة بخطوات بسيطة.. حضري كبدة مقلية بالخضار التتبيلة 1/2 حبة طماطم 5 فصوص ثوم قرن من الفلف Advertisements خل بهارات وملح وفلفل "حسب الرغبة" كمون شطة في عطلتك الأسبوعية.. اصنعي "كبدة إسكندراني" لعائلتك طريقة التحضير - تخلط مكونات التتبيلة في الخلاط. - تتبل الكبدة بالتتبيلة الخاصة بالبرنس، ويضاف الليمون والزيت. - تقطع الكبدة "اسكندراني" وتشوح بالزيت،دون النضج. - يطهى الأرز بالطريقة التقليدية، وعند الغليان تضاف الكبدة. - يوضع خليط الأرز والكبدة في طاجن الفرن، ويوضع في الفرن حتى النضوج. ​

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