الكبدة من الأطباق الرئيسية التي يفضل تناولها الكثيرون، فهي من الأطباق الشهية واللذيذة كما أنها سهلة التحضير، فبخطوات بسيطة يمكنك تحضيرها.

وعرض الشيف الشربيني، في برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، طريقة تحضير الكبدة بطريقة سهلة وبسيطة.

مقادير تحضير الكبدة:

كبدة.

ثوم.

خل.

عصير ليمون.

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زيت زيتون.

ملح.

فلفل.

طريقة تحضير الكبدة:

- يتم تتبيل الكبدة بالثوم والخل وعصير الليمون وملح وفلفل.

- على شواية مدهونة بالزيت ضعي الشرائح وقلبيها حتى تنضج.

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