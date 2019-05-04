بالصور| الخشب.. السر وراء أفكار مميزة في ديكور المنزل

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الخشب من العناصر التي يمكن استخدامها بأكثر من طريقة مميزة في تصميم الديكور، حيث أنها تعطي بعض اللمسات المميزة في المنزل.
وعرض موقع "أميزنج إنتيرير ديزاين" بعض الأفكار التي يمكن توظيفها عند استخدام الخشب في المنزل.
1- من الطرق المميزة استخدام ألواح الخشب بتدرجات لونية مختلفة في ديكور جدران المنزل.
2- يمكن توظيف الخشب في منتصف الجدار، مع بعض اللوحات على الجانبين، يعطي اللمسات المميزة في ديكور المنزل.
3- يمكن تحويل الجدار الخشبي لمعرض فني توضع عليه بعض اللوحات الفنية.
4- ومن الأفكار المميزة أيضًا وضع جدار خشبي وطاولة مصنوعة من الخشب، باستخدام الألوان الزاهية.
5- من الأفكار المميزة أيضًا تصميم مميز بالخشب لأحد الجدران بالإضافة إلى تسليط الضوء عليه.
6- أيضًا يمكن تحويل الجدار الخشبي لحامل جهاز التلفزيون مع إضافة مجموعة من الرفوف العائمة.
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