علاج حساسية الجيوب الأنفية

تعد حساسية الجيوب الأنفية أحد المشكلات الشائعة لدى كثيرون، وهي تتضمن التهاب الجيوب المجاورة للأنف، والتي ترتبط مع الأنف نفسه عن طريق فتحات صغيرة ذات دور محوري في نقل المخاط والإفرازات إلى الأنف.

وذكر موقع الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، عددًا من الطرق العلاجية لحساسية الجيوب الأنفية، وهي كالآتي:

المضادات الحيوية

هي علاجات قياسية للالتهابات الجيوب الأنفية الجرثومية، تؤخذ المضادات الحيوية عادة من 3 إلى 28 يومًا، تبعًا لنوع كل منها، ونظرًا لأن الجيوب الأنفية عميقة الجذور في العظام، والإمداد بالدم محدود، فقد يتم وصف علاجات أطول للأشخاص الذين يعانون من حالات طويلة الأمد.

ويتسبب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وإساءة استخدامها في حدوث زيادة كبيرة في مقاومة المضادات الحيوية، لذا، يجب على المرضى الذين يعانون من أعراض الجيوب الأنفية التفكير في تناول المضادات الحيوية فقط إذا استمرت الأعراض إلى ما بعد 7-10 أيام.

بخاخات احتقان الأنف

يمكن أن تكون مزيلات الاحتقان الأنفية الموضعية مفيدة في حالة استخدامها لمدة لا تزيد عن ثلاثة إلى أربعة أيام، حيث تعمل تلك الأدوية على تقليص الممرات الأنفية المتضخمة، ما يسهل تدفق التصريف من الجيوب الأنفية.

ويمكن أن يسبب الإفراط في استخدام مزيلات الاحتقان الأنفية الموضعية إلى حالة تابعة تنتفخ فيها ممرات الأنف، وتسمى ظاهرة الارتداد".

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مضادات الهيستامين

مضادات الهيستامين تمنع الالتهاب الناجم عن رد الفعل التحسسي، ويمكن أن تساعد في محاربة أعراض الحساسية التي يمكن أن تتسبب في تورم الممرات والجيوب الأنفية.

الجراحة

إذا فشلت العلاجات الدوائية، فقد يوصى بإجراء الجراحة كإجراء أخير، وعادة ما يتم تنفيذها من قبل أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، فالعيوب التشريحية هي الهدف الأكثر شيوعا للجراحة.

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