تتحكم الغدة الدرقية، الموجودة في العنق في عملية الأيض في الجسم من خلال الهرمونات التي تنتجها، والتي تؤثر على جميع الأنسجة والأعضاء في الجسم، أمثال هرمون ثلاثي يود الثيرونين، وهرمون الثيروكسي، وتُساعد تلك الهرمونات في التحكم بدرجة حرارة الجسم، وتنظيم معدل ضربات القلب، وقد يتسبب نقص هرمون الغدة الدرقية، في العديد من المشكلات الصحية.
ويتعرض الأشخاص المصابون بنقص الهرمون، للعديد من الاعراض، التي تنبه باستشارة الطبيب على الفور.
وإليكم أعراض نقص هرمون الغدة الدرقية:
زيادة الوزن.
تغير نبرة الصوت.
جفاف البشرة، وتقشف الجلد.
ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.
ألم، وضعف العضلات.
تورم وألم المفاصل.
التعب والإعياء، والإمساك.
نزول دماء الدورة الشهرية بغزارة، فضلًا عن عدم انتظامها.
بطء معدل ضربات القلب.
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