بالفيديو| رنيم الوليلي تبكي أثناء حديث زوجها عن فوزها في بطولة العالم

بكت رنيم الوليلي، بطلة العالم في الإسكواش، خلال حديث زوجها طارق مؤمن المصنف الثالث على العالم في الأسكواش.

وقال مؤمن، خلال استضافته ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "CBC": "رنيم قبل فوزها ببطولة العالم في الجونة خسرت نهائيين كأس عالم، وكانت حزينة جدًا، وكنت بتمنى إنها تفوز بالبطولة دي، ومكنش هاممني أي حاجة غير مكسبها رغم إنها خرجت في البطولة من دور الـ16".

وأوضح: "نسيت تمامًا خسارتها وكان كل همي هي وإنجازها، وحضني ليها كان فيه جديد".

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