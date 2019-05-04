بكت رنيم الوليلي، بطلة العالم في الإسكواش، خلال حديث زوجها طارق مؤمن المصنف الثالث على العالم في الأسكواش.
وقال مؤمن، خلال استضافته ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "CBC": "رنيم قبل فوزها ببطولة العالم في الجونة خسرت نهائيين كأس عالم، وكانت حزينة جدًا، وكنت بتمنى إنها تفوز بالبطولة دي، ومكنش هاممني أي حاجة غير مكسبها رغم إنها خرجت في البطولة من دور الـ16".
وأوضح: "نسيت تمامًا خسارتها وكان كل همي هي وإنجازها، وحضني ليها كان فيه جديد".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| رنيم الوليلي تبكي أثناء حديث زوجها عن فوزها في بطولة العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.