الامارات | «الظفرة» بحُلّة جديدة في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن «الظفرة» بحُلّة جديدة في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد قناة الظفرة في العاصمة أبوظبي لساعة الصفر، تطل من خلالها بحُلّة جديدة لتنطلق مجدداً لجمهورها، وتختار الأول من رمضان لتعرض شكلها الجديد في انطلاقة عصرية وغنية.

فهدى حسين وحصة النبهان معاً على قناة «الظفرة» في مسلسل «أمنيات بعيدة»، وشجون الهاجري وهيفاء حسين تلتقيان في مسلسل «عذراء». وفي شبكة الشهر الكريم مسلسلان من الأردن لمحبي الأعمال البدوية «صبر العذوب» و«درب الشهامة»، آخر أعمال الممثل الأردني ياسر المصري.

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ومن مصر، تطل غادة عبدالرازق في مسلسل «حدوتة مُرّة»، وفيفي عبده وحورية فرغلي في «مملكة الغجر»، والممثل حسن الرداد في كوميديا «الزوجة 18».

وإلى جانب الأعمال الدرامية، هناك البرنامج الديني «بيت المسلم» من إعداد وتقديم الدكتور محمد راتب النابلسي.

إضافة إلى برامج الترفيه والمنوعات، هناك سهرات رمضانية، ومسابقات مميزة مع ربح نصف مليون درهم مع برنامج «لين خمسة»، وهو برنامج رمضاني يومي ترفيهي، يمرّ بخمس مراحل انتقالية، في كل مرحلة تزيد قيمة الجائزة، وفي كل مرحلة للمتسابق المتصل حرية الانتقال إلى المرحلة التي تليها أو الاكتفاء والانسحاب، وفي حال استمر وخسر إحدى المراحل يعود فقط بالمبلغ الذي حصل عليه في أول مرحلة. محبو البرامج التشويقية وكواليس شخصيات ألمع النجوم العرب، لديهم موعد مع برنامج «شيخ الحارة»، الذي نال جوائز عدة كأفضل برنامج رمضاني يفتح الملفات المسكوت عنها، والتصريحات المثيرة للجدل واعترافات جريئة للنجوم، من تقديم بسمة وهبة.