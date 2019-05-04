الامارات | «الإمارات اليوم» تهدي كتاب «علَّمني زايد» لـ «كينغز دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات اليوم» تهدي كتاب «علَّمني زايد» لـ «كينغز دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت صحيفة «الإمارات اليوم» كتاب «علّمني زايد» لمدرسة كينغز دبي، وسلَّم مدير مكتب رئيس التحرير، الزميل يوسف أحمد، الكتاب لمدير المدرسة هيغنز، بحضور مدير قسم اللغة العربية محمد علي، ومعلمة اللغة العربية رنا حاوي، وقال هيغنز: «تشرفنا باستلام نسخ من كتاب (علّمني زايد) الذي يتضمن قصصاً وعبراً من حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، من صحيفة (الإمارات اليوم)، ومن المهم لأجيالنا الصّاعدة بل ولكل من يعيشون على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة أن يدركوا القيم والأخلاقيات التي غرسها فينا الأب المؤسس الشيخ زايد».

ويتناول كتاب «علّمني زايد»، الذي صدر برعاية «اتصالات»، قصصاً من حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تزرع في الأطفال القيم والمبادئ، التي كان يحرص عليها الوالد المؤسِّس، خصوصاً العطاء والتسامح. وأصدرت «الإمارات اليوم» الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية، ليصل إلى أكبر عدد من الأطفال المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء الدولة.