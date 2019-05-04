الامارات | طائر صغير نادر يعطّل مشروع تعدين عملاقاً

شكرا لقرائتكم خبر عن طائر صغير نادر يعطّل مشروع تعدين عملاقاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب طائر أسترالي صغير، مهدد بالانقراض، في تعطيل تنفيذ مشروع منجم فحم عملاق بمليارات الدولارات، في ولاية كوينزلاند شمال شرق أستراليا.

وأبلغت حكومة الولاية شركة «أداني» الهندية العملاقة للتعدين، أول من أمس، بأنها رفضت مخططها لحماية والتعامل مع طائر الحسون ذي الرقبة السوداء النادر المهدد بالانقراض، خلال فترة بناء المنجم الذي يصل حجم إنتاجه إلى 27 مليار طن من الفحم. وقالت حكومة الولاية إن المخطط البيئي للشركة للعمل على حماية الطائر النادر، والذي يبلغ طوله 10 سنتيمترات، غير كافٍ.

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وكانت الشركة الهندية تخطط لإقامة منجم «كارمايكل» الضخم، لاستخراج الفحم في منطقة حوض جاليلي، بولاية كوينزلاند الأسترالية.

ويعيش الطائر النادر فقط في أجزاء من ولاية كوينزلاند، ويقول موقع «بيردلايف أستراليا» الإلكتروني، المخصص للحفاظ على الطيور في أستراليا، إن أعداد هذا الطائر تناقصت بنسبة نحو 80%، خلال العقود الأخيرة، ويرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلى انكماش أماكن معيشته، وزيادة كثافة الحشائش ذات الأغصان الخشبية في المناطق التي يعيش فيها.