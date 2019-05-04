الامارات | تشوباكا «حرب النجوم» يرحل عن 74 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن تشوباكا «حرب النجوم» يرحل عن 74 عاماً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الممثل بيتر مايهيو، الذي ينحدر من أصول بريطانية، والذي جسّد شخصية تشوباكا في سلسلة أفلام «حرب النجوم»، عن عمر يناهز 74 عاماً.
وأعلنت أسرة مايهيو نبأ وفاته، عبر صفحته على موقع «تويتر»، الليلة قبل الماضية، مشيرة إلى أنه توفي في منزله، شمال ولاية تكساس الأميركية.
يشار إلى أن مايهيو من مواليد مدينة يوركشاير البريطانية، وكان يعمل كمرافق في مستشفى بالعاصمة البريطانية لندن، عندما اختير للعب أول دور له في فيلم «سندباد وعين النمر» عام 1977. ولكن مايهيو اشتهر على الساحة العالمية بدوره في فيلم «حرب النجوم»، الذي جسد فيه شخصية المخلوق الفضائي تشوباكا بجوار هاريسون فورد، الذي لعب دور البطل هان سولو، في أول فيلم من سلسلة حرب النجوم.
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