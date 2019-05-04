الامارات | سلطان: حضور الشارقة ضيف شرف في «تورينو» فرصة لإبراز ثقافتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان: حضور الشارقة ضيف شرف في «تورينو» فرصة لإبراز ثقافتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن الشارقة التي تحل ضيف شرف معرض تورينو الدولي للكتاب المرموق هذا العام، ستقدم لزوار المعرض التطور الثقافي، ليس فقط في الإمارات والمنطقة العربية.

حاكم الشارقة: - «بناء جسور الفنون والثقافة بجميع أنواعها عنصر أساسي لتنمية علاقات سلمية بين شعوب العالم». - «السينما تسهم في الارتقاء بالذائقة الفنية لدى أفراد المجتمع وقادرة على توثيق ثقافات وحضارات الشعوب».

جاء ذلك في الكلمة التي خص بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وسائل الإعلام الإيطالية، على هامش لقائه، مساء أول من أمس، في مقر بلدية تورينو الإيطالية، عمدة المدينة، كيارا أبيندينو، ضمن فعاليات أيام الشارقة الثقافية التي تنطلق في تورينو، بالتزامن مع حلول الشارقة ضيف شرف معرض تورينو الدولي للكتاب.

وبحث سموه مع عمدة مدينة تورينو عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، كما تناول الاجتماع مناقشة سبل التنسيق والتعاون الثقافي بين إمارة الشارقة ومدينة تورينو، بما يسهم في تحقيق التبادل الحضاري المتميز.

وأثنى سموه على ما تضمه مدينة تورينو الإيطالية من موروثات ثقافية وتاريخية، تنعكس من خلال الكثير من المتاحف والمعارض الثقافية، إضافة إلى الفنون المعمارية المتميزة في المباني والقصور التاريخية.

ورحّبت عمدة مدينة تورينو بصاحب السمو حاكم الشارقة، معربةً عن فخرها بهذه الزيارة التي تعكس الاهتمام الثقافي المشترك بين الشارقة وتورينو، مشيدةً بدور سموه في دعم المبادرات الثقافية، والعمل على نقل مفهوم التبادل الحضاري الصحيح بين الشرق والغرب.

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وخص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وسائل الإعلام الإيطالية بكلمة، قال فيها «يسعدنا أن نكون معكم في هذا المساء، في قلب مدينة تورينو التاريخية. مع خالص تقديرنا لسعادة عمدة مدينة تورينو، ولكل من أسهم في إقامة هذا الحدث. نحن في إمارة الشارقة نؤمن كما تؤمنون في إيطاليا بشكل عام، وفي تورينو بشكل خاص، إيماناً راسخاً بأن بناء جسور الفنون والثقافة بجميع أنواعها عنصر أساسي لتنمية علاقات سلمية ومتناغمة بين شعوب العالم».

وأضاف سموه «سعداء للغاية أن تكون الشارقة ضيف شرف، في معرض تورينو الدولي للكتاب المرموق هذا العام، وسننتهز هذه الفرصة الرائعة لنقدم لزوار معرض الكتاب التطور الثقافي المفعم، والإنجازات الحديثة في الأدب والفنون، والنشر، ليس فقط في بلدنا، ولكن أيضاً في أجزاء مختلفة من المنطقة العربية، وهذا يأتي ليعكس احتفالنا هذا العام أيضاً باختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019 من اليونسكو. شكراً جزيلاً لكم على حسن ضيافتكم، وليس من الغريب أن نجد منكم هذه الحفاوة التي تعكس عمق العلاقة التي تربط البلدين».

من جانبها، أهدت عمدة تورينو صاحب السمو حاكم الشارقة هدية تذكارية بهذه المناسبة، تضمنت العديد من الصور التاريخية النادرة لمدينة تورينو، والتي رسمت في قرون مختلفة، تقديراً لسموه على تفضله بزيارة مدينة تورينو، ورعاية انطلاق أيام الشارقة الثقافية فيها.

وكان سموه قد وصل إلى مقر بلدية مدينة تورينو الإيطالية، حيث استقبل بعروض فنية شعبية وفقرات لفن العيالة الإماراتية، التي قدمتها فرقة الشارقة الوطنية.

كما زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مساء أول من أمس، المتحف الوطني للسينما، في مبنى مولي انتونيليانا التاريخي بمدينة تورينو الإيطالية، وتجول في أروقة المتحف، الذي يحتوي على طوابق عدة، تضم عدداً من الشاشات واللوحات والصور لبدايات انطلاق السينما في إيطاليا، إضافة إلى عرض عدد من الأفلام التي وثقت هذه البدايات والتقنيات المستخدمة.

من منظر علوي

تعرّف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال زيارته متحف السينما، إلى الجهود التي أسهمت في تطور الحركة السينمائية في إيطاليا، وأوائل الأعمال السينمائية والمؤلفات التي أنتجتها الحركة الفنية في إيطاليا.

وعرّج سموه إلى المصعد البانورامي في المتحف، الذي يتيح للزائرين الاطلاع على مدينة تورينو من منظر علوي بشكل بانورامي.