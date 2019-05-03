بالفيديو| رنيم الوليلي بطلة العالم في الأسكواش تروي كيف تعرفت على زوجها

قالت رنيم الوليلي، بطلة العالم في الأسكواش، إنها تعرفت على زوجها طارق مؤمن المصنف الثالث على العالم في الأسكواش عن طريق شقيقها.

وأضافت الوليلي، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "هو كان بيتنافس مع أخويا الكبير في الإسكواش ونعرف بعض من زمان جدا، وعرفنا بعض أكتر بعد متنقلت من الإسكندرية للقاهرة".

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وأشارت إلى أن اللاعبين المصريين لهم طابع خاص في مساندة بعضهم البعض في البطولات، "بيبقى فيه احتكاك كتير طول المسابقات والمنافسات".

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