بسبب "اللينسيز".. امرأة تتعرض للعمى الدائم

تعرضت امرأة أمريكية، لتآكل قرنيتها، عقب نومها بالعدسات اللاصقة، بسبب البكتيريا الموجودة في العدسة، والتي استطاعت التوغل داخل عينيها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نشر باتريك فولمر، أخصائي طب عيون في ولاية نورث كارولينا الأميركية، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، صورا عدة للسيدة، واصفًا إياها بالمرعبة، موضحًا أنها تعاني من "قرحة" كنتيجة مباشرة للنوم بالعدسات اللاصقة.

وأكد الطبيب، بحسب المصدر، أن بكتيريا Pseudomonas هي السبب الرئيسي، لما وصلت له السيدة، لأنها تأكل قرنية المرضى، وتترك أنسجة ميتة بيضاء، موضحًا أنها ستؤدي سريعا إلى العمى الدائم.

وبلغت مشاهدات الصورة، أكثر من 30 مليون مشاهدة، فور نشرها.

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الطب يحذر من النوم بالعدسات:

لم تكن تلك المرة الأولى، التي يحذر فيها الطب من النوم بالعدسات السابقة، ففي العام الماضي، نصحت دراسة نشرت في العدد السنوي من مجلة "أنالس أوف إيمرجنسي ميدسين" الطبية، الحرص على تعقيم العدسات اللاصقة يوميًا، وتبديل العدسات القديمة، لتجنب الإصابة بعدوى القرنية.

وحذرت الدراسة صغار السن والبالغين من خطورة النوم بالعدسات، لأن مجرد الغفوة بهذه العدسات يتسبب في التهاب القرنية ويؤدي في بعض الحالات لإصابات مزمنة.

واتضح أن ثلث من شملتهن الدراسة ينامون دون التخلي عن العدسات، وحسب بيانات الاتحاد الألماني لأطباء الرمد، فإن عدد حاملي العدسات اللاصقة في ألمانيا يبلغ حوالي 3.4 مليون شخص.

وكان الدكتور عبدالعزيز علي، أستاذ العيون بكلية طب القصر العيني، حذر من قبل من وضع العدسات أثناء وضع القطرات بالعين، ومن استخدام المراهم أثناء وضعها، والابتعاد عن النوم بالعدسات وعدم استخدامها في الأيام المتربة، مع إراحة العين يوما أو يومين من استخدامها، للحفاظ عليها من الحساسية.

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