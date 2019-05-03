عرضت الإعلامية رضوى الشربيني مشكلة، لأحد متابعيها، تعرض للخيانة من حيبته واكتشف أنها متزوجة عرفيًا من شخص آخر، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامجها "هي وبس"، المذاع عبر فضائية "CBC سفرة".
وبحسب ما جاء في الشكوى، فإن الفتاة جاءته مرة أخرى وطلبت منه أن يساعدها في التخلص من الشخص الآخر، واعدة إياه أن تتزوجه إذا نجحت في هذا.
وعلقت "رضوى"، على المشكلة مثنية على الرجل، وقالت: "لك كل الاحترام والتقدير، أنت رجل مؤدب، أخلاقك مبقتش موجودة في الزمن ده".
ونصحته بالوقوف إلى جانب الفتاة "لأجل العيش والملح"، حتى يستطيع تخليصها من الرجل الآخر، دون إكمال حياته معها، وتابعت: "لكن متكملش معاها، لأنها لو كانت بتحبك مكنتش راحت لغيرك، خاصة أن مفيش حاجة أجبرتها، مع السلامة ومتشوفش وشها تاني".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| رضوى الشربيني لرجل خانته حبيبته: "انقذها بس متكملش حياتك معها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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