بالفيديو| ارتدت زي محارب.. طفلة تدق أجراس المستشفى احتفالا بشفائها من السرطان

احتفلت طفلة بريطانية في الرابعة من عمرها بانتهاء رحلة علاجها الإشعاعي من السرطان، التي استمرت لمدة 8 أشهر، بدق أجراس مركز نوتنجهام للعلاج الإشعاعي.

وظهرت الطفلة أودرينا هاتون رايت، المقيمة بمدينة ديربي، مرتدية زي شخصية Stormtrooper الخيالية بأفلام "Star wars" الأمريكية، وهي تتجول بالمستشفى وتقرع الأجراس، وقد رحب بها موظفو المستشفى الذين كانوا يلوحون بالأضواء.

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وكانت أودرينا، أصيبت بورم الخلايا البدائية العصبية عالية الخطورة، الشائعة عند الأطفال في يوليو 2018، ومنذ ذلك الحين، أمضت عيد ميلادها في المستشفى، وقد تحملت 4 عمليات، و5 جلسات من العلاج الكيميائي و14 جلسة من العلاج الإشعاعي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت والدة الطفلة، جيما جولد، البالغة من العمر 28 عامًا، أن أودرينا أرادت أن تنهي رحلتها العلاجية بطريقتها الخاصة، مشيرة إلى مشاهدتها لسلسلة أفلام "Star Wars" كافة.

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