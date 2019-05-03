بعد وصول بعثة الزمالك لتونس.. زوجة النقاز تتفقد فندقا بـ"ماسكات البشرة"

اعتادت ميرفي النقاز، زوجة لاعب الزمالك والمنتخب التونسي حمدي النقاز، على مشاركة متابعيها، بمقطتفات من حياتها، لحظة بلحظة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ميرفي، اليوم، عبر خاصية "الاستوري" عدة صور، عقب وصولها إحدى الفنادق الكُبرى بمدينة سوسة، التونسية، المُقرر أن تشهد مُباراة الزمالك القادمة.

وظهرت زوجة اللاعب، وهي تتفقد الفندق، من خلال نشر صور لحمام السباحة، مُعلقة: "وقت السباحة"، مع صور أخرى خلال وضعها بعض ماسكات العناية بالبشرة والشعر.

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كما نشرت صورة أخرى، عبر الموقع، خلال تواجدها بإحدى الأماكن العامة، بالمدينة، وتفاعل العديد من مُتابعيها مع الصورة، مُعلقين: "خلي بالك من حمدي. بالتوفيق لحمدي في الماتش الجاي".

وكانت بعثة الزمالك، قد وصلت، اليوم، إلى مدينة سوسة، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

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