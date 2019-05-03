في ذكرى وفاة زوزو نبيل.. ما المرض الذي أنهى حياة شهرزاد الشرق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة زوزو نبيل التي رحلت عن عالمنا بعد إصابتها بمرض الالتهاب الرئوي "ذات الرئة"، وتعرضت للوفاة عام 1996، ولقبت "نبيل" بـ"شهر زاد الشرق" لروايتها حكايات ألف ليلة وليلة في الإذاعة. لمزيد عن هذا المرض .. اضغط هنا

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