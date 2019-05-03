مقتل فاطمة دافيلا ملكة جمال أوروجواي السابقة في ظروف غامضة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تجري الشرطة المكسيكية تحقيقاتها في مقتل ملكة جمال أوروجواى السابقة، فاطمة دافيلا، التي عثر على جثتها معلقة بحبل في فندق بالعاصمة مكسيكو سيتي، بالمكسيك.

فاطمة ملكة جمال سابقة من أوروجواي والتي مثلت بلدها في مسابقتَي ملكة جمال الكون وملكة جمال العالم، عثر على جثتها في حمام إحدى غرف فندق في مكسيكو سيتي وفق ما أعلن محققون.

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ووفقا لإذاعة “مونت كارلو”، قال مصدر مطّلع على التحقيق في تصريحات له: إن الجثة تعود إلى فاطمة دافيلا البالغة من العمر 31 عاما، التي مثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون العام 2006 ومسابقة ملكة جمال العالم العام 2008، مشيرا إلى أن حساب على “إنستجرام” أظهر أن دافيلا كانت تعمل كعارضة أزياء في المكسيك.

بيان صادر عن مكتب المدعي العام المحلي جاء فيه: أكدت التحقيقات الأولية أن المرأة.. وصلت إلى مكسيكو في 23 أبريل، وساعدها أحد معارفها في الانتقال إلى هذا الفندق قبل مقابلة عمل.

وذكر في صفحة دافيلا على موقع ملكة جمال العالم، أن اهتماماتها شملت القفز بالمظلة والمطالعة والرقص وأن شعارها كان “استمتع بكل لحظة من حياتك”، وهذه الجريمة هي الأحدث في سلسلة جرائم تستهدف نساء أجنبيات في المكسيك.